طفلة من ذوي الهمم: ده أحلى يوم في حياتي عشان قابلت الرئيس السيسي

قالت سما راضي، طفلة من ذوي الهمم، إنها كانت سعيدة اليوم لأنها شعرت بأن لها قيمة وتضيف إلى المجتمع، موضحة أنها دائما تحصل على حقها بالقانون، لافتة إلى أنها تطمح بالعمل في مجال التمثيل.

فرحة بلقاء السيسي

وأضافت «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» ، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، «أحلى يوم في حياتي عشان قابلت الرئيس السيسي وكلمته واتكلم معايا، نفسي كل وسائل الإعلام تعرف المجتمع بينا».

مدكور يعرض حدث أول مرة أمام الرئيس السيسي

من جهته، قال الإعلامي شريف مدكور، إنه تشرف اليوم لأنه كان لأول مرة يقدم مؤتمرا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ويُعد نقلة في حياته المهنية، موضحا أن الأشخاص ذوي الهمم يعطون الشخص طاقة إيجابية عند العمل معهم، مشيرا إلى أنه اليوم كان هناك ارتجال كبير من قبل ذوي الهمم، موجها الشكر لذوي الهمم، مؤكدا أن الرئيس مهتم بالأطفال ذوي الهمم ولا توجد بلد في العالم لديها احتفال بذوي الهمم، مؤكدا أن بعض المشاركين في حفل اليوم كانت لديهم حروق لكنهم أصبحوا أقوياء ولا يخافون من التنمر.

السيسي يتفقد الساحة الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى أعضاء أوركسترا النور والأمل.

الرئيس حريص على تحقيق متطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة يأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد السيسي للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم أن الدولة بكل مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكداً أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي المهم يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.