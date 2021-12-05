«بحوث الأغذية» يفتتح برنامجا تدريبيا عن «تكنولوجيا السكر وبدائله»

افتتح الدكتور عاطف سعد عشيبة وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب، اليوم، البرنامج التدريبي الداخلى بعنوان «تكنولوجيا السكر وبدائله» لقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، المنعقد خلال الفترة من 5/12- 9 /12/2021، بالقاعة الرئيسية بالمعهد، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس المركز.

استخدام المحليات في المنتجات الغذائية

ويتضمن البرنامج التدريبي، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، العديد من الموضوعات الخاصة بالمحليات الطبيعية والصناعية وتكنولوجيا صناعة سكر القصب وسكر البنجر ونبات الأستيفيا كمحلى طبيعي وتطبيقاته الغذائية، أيضا استخدام المحليات في المنتجات الغذائية المختلفة.

أهمية المحليات الطبيعية والصناعية

ويتطرق البرنامج التدريبي، إلى أهمية المحليات الطبيعية والصناعية، التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات التي لاغنى عنها مثل المشروبات، والحلويات، والوجبات الجاهزة، ومعجون الأسنان.. وغيرها.

ويهدف البرنامج التدريبي، إلى زيادة الوعي عن أهمية المحليات الطبيعية والصناعية، كذلك أضرار الإفراط في استخدامها، وأهمية الصناعات القائمة على صناعة قصب السكر وبنجر السكر.