«قدحة» يحصل على تنويه خاص بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، حصول فيلم «قدحة - A Second Life»، الذي شارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص.

الفيلم مدته 93 دقيقة ومن إنتاج تونس

الفيلم الروائي «قدحة - A Second Life»، عُرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج أنيس الأسود، وإنتاج تونس، ومدته 93 دقيقة.

تدور الأحداث حول غياب الأب، حيث تصبح الحياة فاقدة للطعم واللون ورائحة البيت الذي سريعا ما تنشق جدرانه إلى غير عودة، ويصبح مصير بطلنا الصغير معلقا في رقبة صدفة قدرية تمنحه فرصة لحياة ثانية أكثر بريقا لكن يصبح عليه أن يقدم ثمنا لتلك الحياة.

شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.

تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

شهد مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم النجم كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان.

كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».