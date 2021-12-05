«جذور برية» يفوز بجائزة فتحي فرج بمسابقة أسبوع النقاد الدولية بالقاهرة

فاز الفيلم المجري للمخرج «جذور برية» هانجي كيس، بجائزة فتحي فرج بمسابقة أسبوع النقاد الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في ختام فعاليات الدورة الـ43.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة فتحي فرج «جائزة لجنة التحكيم الخاصة» لفيلم «جذور برية- Wild Roots»، الذي شارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية.

أحداث فيلم جذور برية

الفيلم الروائي «جذور برية»، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج هانجي كيس، وإنتاج المجر، ومدته 98 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة في الثانية عشرة، تتمرد على حياتها مع جدتها وتبحث عن والدها حتى تعثر عليه خارجا لتوه من السجن ويعمل حارسا عنيفا في ملهى ليلي.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، الناقد السينما والمبرمج الفرنسي سيدريك سوكيافلّي، والكاتب والمخرج والمنتج التنونسي إبراهيم لطيف، والممثلة المصرية ناهد السباعي.

مسابقة أسبوع النقاد الدولية

تمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

شهد مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم النجم كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان.

كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».