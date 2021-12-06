والدة الطفلة مكة عصام: «كانت دايما تقولي هقابل الرئيس»

قالت الطفلة مكة عصام، إحدى المشاركات في احتفالية «قادرون باختلاف»، إنها سعيدة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن والدتها من اختارت الفستان الأبيض التي أطلت به في الاحتفالية.

كنت بقولها بتحلمي حلم كبير

وردت رضا سعيد فواز والدة مكة عصام، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر قناة cbc، قائلة: «من وهي صغيرة كانت بتقول هقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكنت بقولها أنتِ بتحلمي حلم كبير، فلما جات لنا الدعوة، قلت سبحان الله كلامهم لربنا، وأمنياتهم بتتحقق».

كل أمهات قادرون باختلاف روحهم المعنوية كانت في السماء

وأضافت: «كل أمهات قادرون باختلاف روحهم المعنوية كانت في السماء، لأن الرئيس يساعد ولادنا، إن يبقى ليهم دور في البلد، ويلعبوا رياضة ويعملوا في مؤسسات الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر كلها تتعامل مع أولادنا بشكل مختلف تماما عن ذي قبل».

آية شلتوت

وقالت آية شلتوت، بطلة مصر في ألعاب القوى من ذوي الهمم، إنها تدرس في المرحلة الثانوية، وتحب شخصية خالد بن الوليد.

وأضافت أنها تمارس الرياضة في نادي أصحاب الجياد بمحافظة الإسكندرية، وحصلت على ميدالية ذهبية في العام الماضي وميدالية برونزية.

وعلقت والدتها باتعة شلتوت، مفتشة بوزارة التموين، قائلةً: «حصلت على 50 ميدالية بين الذهب والبرونز والفضة، وفي هذا العام، كُسرت قدمها فحصلت على الميدالية البرونزية فقط».