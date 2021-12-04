سفير كندا بمصر يزور الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون بين الجانبين

استقبل محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، سفير كندا في مصر السيد لويس دوماس، الذي يزور المحافظة برفقة وفد من السفارة الكندية، والسيدة فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون بين الجانبين المصري والكندي.

السفير الكندي يعرب عن إعجابه بمحافظة الأقصر

وأعرب السفير الكندي خلال اللقاء عن إعجابه بمحافظة الأقصر والحضارة المصرية القديمة، تطلعه لتعزيز سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، مشيدًا بحفل الافتتاح الرائع لطريق الكباش.

السفير الكندي يستعرض أوجه التعاون

كما استعرض السفير خلال اللقاء أوجه التعاون الحالية والمشروعات التي يتم تمويلها من الجانب الكندي وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، التي تتوافق مع جهود الدولة المصرية في التنمية.

إشادة بالمشروعات التي تمولها السفارة الكندية

ومن جانبه، أشاد نائب محافظ الأقصر خلال اللقاء، بجميع المشروعات التي تمولها السفارة الكندية وأوجه التعاون بين مصر وكندا والعلاقات المتميزة بينهما، معربًا عن تطلعه لزيادة التعاون بين الجانبين.

طريق الكباش بالأقصر

وشهدت المحافظة السياحية في الـ25 من الشهر الماضي افتتاح طريق الكباش أو ما يُسمى بطريق المواكب الكبرى والاحتفالات الدينية لدى المصريين القدماء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي مع عدد من سفراء الدول الأجنبية لدى مصر والوزراء المصريين، ومحافظي الأقصر على مدار سنوات ممن أسهموا في وضع اللمسات على المشروع القومي من أعمال تطوير وحفائر طيلة فترة عملهم.