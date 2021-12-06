شروط الحصول على وحدة سكنية في الوادي الجديد بفائدة 3%

وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، 507 وحدات سكنية بمشروع «درة الوادي» في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على مساحة 110م2 للوحدة كاملة التشطيب، وجاء ذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان ومجلس تمويل المساكن بهدف إتاحة وحدات سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، في بيان لها، أن الوحدات السكنية ضمن البروتوكول سوف تخضع لمبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، للعملاء منخفضي ومتوسطي الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط بفائدة 3% متناقصة وتقسيط لمدة 30 عامًا، كحد أقصى.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، شروط وحدود الدخل للحصول على وحدة سكنية بالوادي الجديد، وفقًا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط الحصول على وحدة سكنية بالوادي الجديد

1- يشترط أن يكون العميل مصري الجنسية.

2- كما يشترط أن تكون استفادة العميل لوحدة سكنية واحدة فقط.

3- يشترط أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وكاملة التشطيب.

4- كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري.

حدود الدخل للحصول على وحدة سكنية بالوادي الجديد

1- بالنسبة للمواطنين من منخفضي الدخل:

يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل، من كافة مصادر دخله لا يتجاوز مبلغ 4500 جنيه شهرياً للأعزب.

أما بالنسبة للأسرة يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل، 6 آلاف جنيه شهرياً للأسرة «الزوج/ الزوجة / الأولاد القصر».

2- بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل:

يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من متوسطي الدخل من كافة مصادر دخله لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب.

أما بالنسبة للأسرة، يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة.