كل ما تريد معرفته عن شروط شراء شقة بفائدة 3% وتقسيط على 30 سنة

مبادرة التمويل العقاري، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك «جوجل» بشكل مستمر، إذ يبحث عدد كبير من متوسطي الدخل، عن خطوات وشروط الحصول على شقة، بفائدة 3% متناقصة، وتقسيط على 30 سنة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي رسميًا، خلال شهر يوليو 2021، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

ويعد أكثر ما يميز مبادرة التمويل العقاري، هي قيمة القسط الشهري ضمن المبادرة، إذ تبلغ قيمة القسط الشهري للحصول على شقة 1027 جنيهًا، كما تتيح مبادرة التمويل العقاري، فرصة الحصول على شقة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، ونظام سداد يسمح بالتقسيط لمدة 30 عامًا، بدلًا من مبادرة التمويل العقاري السابقة التي كانت تتيح السداد لمدة 20 عامًا فقط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط شراء شقة بفائدة 3 % وتقسيط على 30 سنة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وفقا لما صدر عن البنك المركزي، بشأن مبادر التمويل العقاري.

شروط شراء شقة بفائدة 3٪ وتقسيط على 30 سنة

1- حدد البنك المركزي عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى العميل المتقدم للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، منها أن يكون المتقدم للاستفادة مصري الجنسية.

2- ألا يكون سبق التخصيص له أو لأسرته من قبل.

3- يشترط أن تكون الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة كاملة المرافق، كاملة التشطيب، قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات.

4- كما تشترط أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمي أو السياحي.

5- كما يعد شرطا أساسيًا للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون العميل المتقدم استفاد بقرض من مبادرة التمويل العقاري السابقة.

6- ألا يزيد الدخل الشهرى لمحدودي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة.

7- ألا تزيد قيمة الوحدة على 350 ألف جنيه.