تعرف على المدن الأكثر برودة في مصر غدا.. درجة الحرارة تصل لـ4 مئوية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان لها صادر منذ قليل، تحذيرا بشأن حالة الطقس المتوقعة، خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء انتشار شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فضلا عن وجود اضطرابات الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

كما أعلنت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة وأقل المدن في درجات الحرارة، وحركة الرياح وسرعتها، وفقًا لتوقعات خبرائها.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أقل المدن من حيث درجات الحرارة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي جاءت على النحو التالي:

الأرصاد: درجة الحرارة تصل لـ4 مئوية

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

نخل

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 04.

سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 05.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

السلوم

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

قنا

درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

الأقصر

درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

سرعات الرياح المتوقعة الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر

ـ تصل سرعة الرياح لـ10 كم/ الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون جنوبية غربية معتدلة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 14 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ وعلى السواحل الشمالية، تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 14 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح، 12 كم/ ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ ساعة، وتكون غربية.