بطلة من ذوي الهمم: فرحانة بحديثي مع الرئيس.. ووالدتها: جبر بخاطرنا

استضاف برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، الطفلة مكة عصام، إحدى المشاركات بحفلة «قادرون باختلاف»، ووالدتها رضا سعيد، للحديث عن كواليس الحفلة التي أقيمت أمس الأحد.

وقالت مكة عصام، إحدى المشاركات بحفلة «قادرون بإختلاف»، التي سألت الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تلك الاحتفالية عن «ماذا كان يريد أن يصبح في المستقبل وهو صغير؟»، إنها شعرت بسعادة كبيرة بعد مشاركتها بهذه الاحتفالية وحديثها مع الرئيس، كاشفة أنها تريد أن تصبح مهندسة مستقبلا لتشارك في بناء العمارات والمدن.

الشعب المصري سعيد بعد «قادرون باختلاف»

وأوضحت رضا سعيد، والدة الطفلة مكة، أن كل الشعب المصري كان سعيدا للغاية أمس بعدما شاهدوا تلك الحفلة، مؤكدة أنها هي وكل الأمهات كانوا يدعون للرئيس أمس بعدما جبر خاطر أولادهم.

وتابعت: «كنا بنقول ربنا يجبر بخاطرك يا ريس، زي ما جبرت خاطر كل أولادنا وبناتنا».

الرئيس قدم الكثير لكل أبطال ذوي القدرات

وأكدت أن الرئيس قدم الكثير لذوي القدرات، مشددة أنها هي والأمهات أصبحن مطمئنات على أولادهن وبناتهن من ذوي القدرات في عهد الرئيس السيسي.

وواصلت: «إحنا كنا بنمشي في الشوارع بنعيط، عشان مش لاقيين مدارس تقبل ولادنا وبناتنا من ذوي القدرات، لكن في عهد الرئيس السيسي كل ده مبقاش موجود».

ووجهت شكرها إلى الرئيس وكل الوزراء والمسؤولين على تلك الاحتفالية وعلى الرعاية التي توفرها الدولة لذوي القدرات.