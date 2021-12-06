بطل أغنية «شكرا متكفيش» لـ«الوطن»: قلت للرئيس بحبك ونفسي أتصور معاك

قال الطفل عمر حمادة، أحد المشاركين في أغنية شكرا متكفيش، باحتفالية «قادرون باختلاف»، أمس، إنه يبلغ من العمر 6 أعوام، ويدرس في الصف الأول الابتدائي، وبدأ الغناء في الحضانة.

عمر: الرئيس صورني معاه.. ولما عيطت قالي أنت زعلان ليه

وأضاف «حمادة» خلال حواره مع «الوطن»، أنه شعر بسعادة غامرة بسبب مشاركته في الحفل: «لما عيطت، قالي أقعد هنا متعيطش، أنت زعلان ليه، وقلت له أنا بحبك يا سيادة الريس، ونفسي أتصور معاك، وخلاني أتصور معاه».

وقالت والدته، إنها اكتشفت موهبة طفلها، عندما كان يحفظ أغنية في البيت: «رحت بيه مركز شباب الحلمية، وساعدنا أحمد عبدالكريم، كما ساعدنا أحمد عُدي، وتعبا معنا كثيرًا».

والدة عمر: بكيت من الفرحة بعد غنائه أمام الرئيس

وأضافت، أنها بكت من الفرحة بعدما غنى طفلها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أنها تحب أن يغني ابنها اللون الديني، واللون الوطني: «نفسي أشوفه حاجة كبيرة، لأنه أحلى حاجة في الدنيا قدامي، وأي أم عندها ولد من ذوي الهمم متستهرش بيه، ولو عنده موهبة اسعى وراه زي ما عملت مع عمر وهفضل وراه».

وقال الطفل، إنه يحب قراءة القرآن الكريم: «صوتي حلو وماما بتقولي صوتك حلو، وعندك موهبة».

وقرأ الطفل عمر حمادة، صورة الضحى، خلال حواره مع «الوطن»، وقالت والدته إنه بارع في الإنشاد الديني أيضًا.

وأشار، إلى أن أصدقائه أشادوا به بعد مشاركته الرائعة في الحفل: «قالوا لي كنت جميل وما شاء الله عليك».