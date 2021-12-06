علي هاني أحد أبطال ذوي الهمم: «زعلت من نفسي لأن الرئيس دمع بسبب سؤالي»

كشف علي هاني، البطل الرياضي، وأحد أبطال ذوي الهمم، اليوم، عن أسباب اختياره لسؤالين وجههما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» الأخيرة، قائلا: «أنا سألته سؤالين ورا بعض، أولهم عن أصعب اللحظات التي مرت عليه، بس حسيت إن السؤال ده ضايق الرئيس ودمع بسببه، لأني فكرته بالأيام الصعبة اللي اتبهدلت فيها مصر، وزعلت من نفسي عشان خليته يدمع».

هاني يتمنى لقاء صلاح

وأضاف «هاني»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أن الرئيس السيسي ابتسم بعدما سأله سؤاله الثاني الخاص باللاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وكشف له عن أمنيته في مقابلته، ليتفاجأ برد الرئيس عليه: «نجيبه»، مؤكدًا أن هذا الرد أصابه بشعور كبير من الفرح والسعادة.

49 ميدالية برياضات مختلفة

واستطاع أن يحصل بطل ذوي الهمم على 49 ميدالية برياضات مختلفة قبل ذلك، وبشأن ذلك، أشار إلى أنه يريد أن يشكر والدته، لأنها تسانده طول الوقت، متابعا: «بصراحة واقفة في ضهري على طول، وهي اللي وصلتني لكل ده، وكمان هي اللي وصلتني إني أقابل الرئيس 3 مرات، وأبقى بطل ومعايا 49 ميدالية، وخلتني مشهور، ومش بس أنا اللي مشهور ده احنا كلنا مشهورين، عشان بس منساش حد، لأن ده كسر خواطر، احنا كلنا مشهورين».

وأردف أنه لا يحب أن يتحدث عن نفسه كثيرًا، أو يشكر في نفسه وما حققه، مؤكدًا: «اللي بيشكر في نفسه بيبقى إبليس»، ومشددًا أنه هو وكل أبطال ذوي الهمم، هدفهم واحد، وهو عدم التعرض للتنمر، مضيفا: «مش عايزين تنمر، عايزين ضحك وفرفشة وبس».