عاجل.. إصابة نجل الفنان «أبو» بارتجاج في المخ وكسر بالأنف

تعرض نجل الفنان «أبو» الصغير لحادثة شديدة، تسببت في إصابته بارتجاج في المخ وكسر الأنف، ومشكلة في التنفس، أثناء اللهو.

اصابة نجل المطرب أبو

قال الفنان «أبو» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن نجله كان يحضر حفل عيد ميلاد لأحد أصحابه، في مكان بجانب «كايرو فاسيتفال»، وبينما كان يوجد لعبة للأطفال يشرف عليها أحد الاشخاص، وقام الشخص بإعطاء الأمر لابني للسقوط من مكان عالي، رغم أن مكان السقوط غير مأمن، أدى إلى إصابته، مشيرًا إلى أنه كان لا يوجد طبيب بالمكان لانقاذ ابنه.

وعبر الفنان «أبو» عن حزنه الشديد لما حدث لابنه، خاصة أنه لايستطيع التنفس إلا بصعوبة، كما يقوم بارتجاع دم.

وأشار إلى أنهم ينتظرون تحسن الحالة الصحية لنجله، من أجل إجراء العمليات اللازمة، منوها بأنه اتخذ إجراء قانونيا تجاه المكان.