الشمس تتعامد على قدس الأقداس في معبد حتشبسوت الخميس المقبل

تتعامد الشمس، الخميس المقبل، على قدس الأقداس بمعبد الدير البحري حتشبسوت، بالبر الغربي بمدينة الأقصر، في ظاهرة تتكرر بشكل سنوي في يومي 6 يناير و9 ديسمبر.

الظاهرة رصدها باحث مصري في 2014

وتبدأ الشمس في التسلل بشكل تدريجي لقدس الأقداس بالمعبد، ابتداءً من اليوم وحتى تتوسط مائدة القرابين يوم الخميس المقبل، في ظاهرة رصدها فريق علمي برئاسة الدكتور أحمد عوض، الباحث المصري المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية القديمة، وتمّ وتوثيقها في إطار مشروع بحثي انطلق عام 2014.

عيد حتحور وحورس

وقال الدكتور أحمد عوض، الباحث المصري المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية القديمة، لـ«الوطن»، إنَّه على خلاف المعتاد في عدد من المعابد المصرية فإن مسار الشمس في معبد حتشبسوت يأخذ زاوية مختلفة حتى يتعامد على قدس الأقداس في موعد يعتقد إنّه يوم عيد المعبود حورس ابن الربة إيزيس وحاكم الشمس والنجوم، الذي اتخذ الشمس والقمر عينيه، ويوم السادس من يناير، وهو يوم عيد المعبودة حتحور، سيدة السعادة، وربة الحب والفرح والموسيقى والخصوبة والولادة والرقص لدى قدماء المصريين».

ظواهر فلكية فريدة بالمعابد المصرية

يُشار إلى أنَّ تلك ليست الظاهرة الفلكية الوحيدة التي تشهدها محافظة الأقصر خلال الشهر الحالي، فمن المنتظر أن تتعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك يوم 21 ديسمبر في تاريخ مميز 21- 12-2021، بعد نحو الشهر من افتتاح طريق الكباش.

وفي هذا اليوم، من المنتظر أن يكون هناك إقبالًا سياحًا، وهو اليوم الذي يوافق رسمياً بداية فصل الشتاء، كما أثبتت الدراسات الأخيرة تعامد الشمس على معبد تحتمس الثالث بين تمثالي ممنون لتكون متعامدة على نفس المكان الذي كان فيه قدس الأقداس للمعبد قبل تهدمه.

كما تمّ توثيق 19 ظاهرة أخرى على مستوى الجمهورية بمعابد «هابو ودير شلويط ومعابد هيبس وقصر غويطة ودير الحجر» في محافظة الوادي الجديد، ومعبد إدفو ومنطقتي جبل السلسلة وكلابشة في أسوان، بجانب ظاهرتين فلكيتين في معبد دندرة بقنا.