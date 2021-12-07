صحة الأقصر تهيب بالمواطنين سرعة تلقي اللقاح وتؤكد: توافر جميع الأمصال

نوهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر على المواطنين باستمرار التوجه إلى مراكز الشباب والفرق المتنقلة والثابتة بأنحاء ومراكز محافظة الأقصر بهدف تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، حرصا من المديرية على سلامة المواطنين وصحتهم، جاء ذلك في بيان رسمي أعلنته مديرية الصحة بالأقصر عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر على موقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك».

توافر جميع اللقاحات بالأقصر

وأكدت «مديرية الشؤون الصحية» في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على توافر جميع أنواع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد بناء على تأكيدات وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، مع استمرار العمل بانتظام داخل مراكز الشباب والفرق المتنقلة والثابتة بجميع أماكن تلقي اللقاح داخل مراكز ومدن محافظة الأقصر.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأقصر

كما شددت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، في بيانها الرسمي، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية تزامنا مع ظروف انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وعلى أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين وتسهيل كل السبل لتلقي لقاح فيروس كورونا للجميع من الشباب والكبار وحتى الأطفال من عمر 18عامًا.

وفي وقت سابق، كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، عن توافر المصل الخاص بالأنفلونزا الموسمية داخل مكاتب الصحة التابعة لمراكز محافظة الأقصر، كما يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الموسم الشتوي داخل المحافظة السياحية مع زيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد لدى الكبار والأطفال وكبار السن وحتى الشباب مع ضعف الجهاز المناعي لدى الكثير منهم.