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عاجل.. وفاة الشهيد 653 من الجيش الأبيض متأثرا بكورونا والأطباء تعزي أسرته

كتب:

إسراء سليمان
01:21 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
نقابة الاطباء

نقابة الاطباء

أعلنت نقابة الأطباء، عن وفاة الشهيد رقم 653 من طاقم الأطباء منذ ظهور جائحة كورونا في مصر، وهو الدكتور عبدالناصر إبراهيم محمد دسوقي، أخصائي الأمراض العصبية والطب النفسي بمستشفى مطوبس المركزي بكفر الشيخ، والذي توفي بمستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

نقابة الأطباء تنعي شهيد كورونا

وقدّمت نقابة الأطباء، في بيان نعي اليوم، خالص العزاء لأسرة الدكتور عبدالناصر إبراهيم محمد دسوقي، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء.

وقدم فريق الأطباء والممرضين تضحيات كبيرة منذ جائحة كورونا، ووصفت دار الإفتاء المصرية أن متوفي كورونا من «الجيش الأبيض» في مرتبة الشهيد.

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