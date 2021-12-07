ضبط 3 تشكيلات عصابية و32 متهما بممارسة أعمال البلطجة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة، خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من قضايا الأسلحة النارية بموجب 213 سلاحا ناريا، بحوزة 195 متهما، وتنفيذ 85012 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال قضايا المخدرات، جرى ضبط 250 قضية بحوزة 286 متهمًا، تنوعت بين «البانجو والحشيش والهيروين والأستروكس والهيدرو والشابو والبودر والأيس والأفيون»، بالإضافة إلى 3995 قرصا مخدرا.

ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 13 حادثًا

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهما ارتكبوا 13 حادثا متنوعا، وضبط 59 متهمًا هاربًا، و32 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة.

ضبط 253 دراجة نارية مخالفة، و 25228 مخالفة مرورية، إعادة 3 سيارات مسروقة، فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 15 منهم.