ضبط 698 عبوة أدوية مهربة جمركيا بالتجمع الخامس.. قيمتها نصف مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مسئول مبيعات بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بمُمارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في الأدوية «مجهولة المصدر»، وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها لدى الجهات المختصة والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها.

المتهم استغل مخزن غير مرخص

وأضافت التحريات، قيام المتهم باستغلال مخزن غير مُرخص، عبارة عن جراج مُخصص لانتظار السيارات بذات المبنى الكائن به الصيدلية المُشار إليها، ويحتفظ بداخله على كميات من الأدوية المهربة لترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم، وبتفتيش المخزن تم ضبط «698 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام من فيتامينات – منشطات – أدوية مدرجة بجدول المخدرات – وأخرى تستخدم في علاج العديد من الأمراض وجميعها مهربة جمركيًا وغير خالصة الرسوم والضرائب، ومخزنة بطريقة غير مطابقة للمواصفات مما يؤثر على سلامة تلك الأدوية».

تهريب أدوية بنص مليون جنيه

وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته قرر أن القائم بتهريب تلك الأدوية من الخارج وبيعها له «صاحب شركة للمستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، له معلومات جنائية»، الذي يقوم بتهريب الأدوية داخل حاويات البضائع الخاصة بشركته والمستوردة من خارج البلاد، ولقد قُدرت القيمة السوقية بمعرفة الجهات المختصة لإجمالي المضبوطات بنحو «587 ألف جنيه».