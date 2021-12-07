مصرع طفل دهسه تاجر خضار بسيارته أثناء خروجه من المدرسة بالشرقية

لقى تلميذ بالصف الثاني الابتدائي مصرعه أثناء خروجه من مدرسته بقرية «منشأة صهبرة» التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، حيث صدمته سيارة محملة بكمية من البطاطا.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغا يفيد بمصرع الطفل «عبد السلام أحمد عبد العزيز» تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الناصرية بقرية منشأة صهبرة الابتدائية التابعة لمركز ديرب نجم.

وتبين أن الطالب كان خارجا من المدرسة فيما صدمته سيارة نقل محملة بالبطاطا يقودها تاجر خضار، ما أدى لإصابة الطفل بإصابات خطره بالرأس، أدت لخروج مخه من رأسه، ووفاته في الحال، متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.