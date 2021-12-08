تزامنا مع التقلبات الجوية.. خطة المدن الجديدة لمواجهة موسم الشتاء

تشهد البلاد خلال هذه الأيام، تقلبات جوية، وبرودة شديدة، مع احتمالية سقوم الأمطار، لذا قامت المدن الجديدة، بعمل خطة استعدادية لمواجهة موسم الشتاء، وذلك تجنبا لتكرار حوادث الغرق داخل المدن الجديدة، والتي ينتج عنها التكدس المروري وتعطل حركة المرور بالشوارع الرئيسية، لساعات طويلة، خلال السنوات الماضية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطة المدن الجديدة لمواجهة موسم الشتاء، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى بيان لها.

خطة المدن الجديدة لمواجهة موسم الشتاء

1- وضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

2- التنسيق مع شركة المقاولون العرب، وجميع المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة، من أجل الاستعانة بمعداتها فى مواجهة الأمطار الشديدة.

3- جاهزية المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط.

4- التنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات فى الشوارع والميادين.

5- توفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى.

6- تسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار.

7- وضع خطط للتعاون بين شركات المياه فى المحافظات، وكذا أجهزة المدن الجديدة، من أجل الاستعانة بالمعدات والعمالة فى المناطق الأكثر سخونة، والتى تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها.

8- الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار، وإصلاح أي تلفيات بالبالوعات وتركيب أغطية لها.

9- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

10- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية.

11- مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

12- تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى.

13- العمل فى 3 محاور متوازية «رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار – عناصر إدارة الأزمات والطوارئ – وحدات التدخل السريع».

14- التطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى.

15- مراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار، وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي.