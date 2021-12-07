التصريح بدفن جثة شاب دهسه قطار «طنطا - المنصورة» بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحام العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بالضرورة إنهاء إجراءات تصاريح ودفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث دهس قطار «طنطا _ المنصورة» بمنطقة العلو التابعة لحي ثان المحلة الكبرى.

تفاصيل مأساة وفاة شاب أسفل عجلات قطار المحلة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن وقوع حادث دهس قطار «طنطا _ المنصورة»، لشاب يدعى «أ.م.ج»، مقيم بمنطقة الجمهورية وتسبب في وفاته.

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، إلى مكان الحادث بنطقة العلو التابعة لمدينة المحلة الكبرى.

سيارة إسعاف تنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بسيارة إسعاف لنقل أشلاء الشاب ضحية الحادث إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح جثة الشاب وتسليمه إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.