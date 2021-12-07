مصرع طفل سقط عليه سور منزلهم أثناء لهوه بدمياط

لقى طفل مصرعه في محافظة دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته عقب سقوط سور منزلهم فوقه أثناء لهوه مع أصدقائه.

ورود بلاغ بمصرع الطفل

وتلقى مركز شرطة الزرقا، إخطارا من نقطة شرطة سيف الدين بوفاة الطفل «طه محمد نجيب»، 5 سنوات،بمنطقة الكاشف الجديد من عزبة 13، بمحافظة دمياط.

سقوط سور يتسبب في مصرع الطفل

وبالفحص تبين وفاة الطفل إثر سقوط سور منزلهم عليه أثناء اللعب مع أصدقائه، وتم نقله إلى مستشفى السرو، ولكن لم تفلح جهود الأطباء في إنقاذ حياته.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.