الشريف: أهالي إسكندرية بينزلوا يتفسحوا في النوة وبيعشقوا المطر

قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددًا من النصائح للمواطنين لاتباعها غدًا الأربعاء مع هطول الأمطار في المحافظة، وطالبهم بعدم السير أسفل الإعلانات والمباني المتهالكة، وعدم النزول إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأعمدة الكهربائية، مشيرًا إلى أن بعض الأسر تأتي من القاهرة والجيزة إلى الإسكندرية في وقت النوة، لكي يستمعوا بالأجواء الشتوية، والمثير في الأمر أكثر أن أهالي المحافظة الذين منحتهم الدولة إجازة «بينزلوا يتفسحوا»، مضيفًا: «أنا بقولهم اتفسحوا في أي يوم غير أيام النوة، وعشان فيه إجازة بينزلوا يتفسحوا في النوة، وأهل الإسكندرية بيحبوا وبيعشقوا المطر».

إنشاء حواجز بـ مليار و900 مليون جنيه

وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء، أن الأمطار يوم الاثنين الماضي، هطلت في 4 مناطق محددة، لمدة ساعتين ونصف الساعة، ما أدى إلى المشاكل التي حدثت، مشددًا على أن الأمطار غدًا الأربعاء، ستكون متقطعة، وهذا سيتيح لسيارات الوحدات المحلية أن تتعامل مع الأمطار أولًا بأول، موضحًا أنهم خلال العامين الأخيرين، أنشأوا حواجز مرتفعة جدا على الكورنيش، بتكلفة قدرها مليارا و900 مليون جنيه، وهناك 5 مناطق جرى وضع أجولة رملية لمنع الرمال من السقوط على الكورنيش، موضحًا أنهم يحاولون منع الرمال وليس المياه.

احذروا المنازل القديمة

وشدد محافظ الإسكندرية، على أن تصريف المياه لا يوجد فيه أي مشكلة، ولكن المشكلة في كميات الرمل التي تعيق الحركة المرورية، وبالتالي يجهزون «لوادر» صغيرة لجمع هذه الرمال وتعيدها مرة أخرى للبحر، موضحًا أن الرياح أيضًا سوف تصل إلى حد العاصفة، وهذا مشكلة كبيرة، لأن هناك أسلاك كهربائية لا تتحمل العواصف وتسقط على المواطنين، وبعض «البلكونات» القديمة تسقط واللوحات الإعلانية غير المثبتة بشكل جيد تسقط، وبعض المنازل المتهالكة بها خطورة كبيرة على من يعيشون فيها، ومن يسيرون أسفلها.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية سوف تتعرض لأمطار متوسطة غدًا، مع ارتفاع في أمواج البحر يصل إلى ارتفاع خمسة أمتار.