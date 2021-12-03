مصدر: الآثار المضبوطة داخل منزل موظف في دمياط فرعونية وإسلامية

قال مصدر أثري بمنطقة آثار دمياط، إن القطع الأثرية التي تم ضبطها داخل منزل موظف بالإدارة الزراعية بكفر البطيخ بمحافظة دمياط يعود بعضها للعصر الفرعوني والبعض الآخر للعصر الإسلامي.

القطع الأثرية قيمة وبحالة ممتازة

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطع الأثرية قيمة وبحالة ممتازة وخاصة التمائم والدلايات والتماثيل المصنوعة من الفاينس والأحجار الكريمة وكذلك تمثال لقرد مصنوع من العقيق.

ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل موظف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قد نجحت من ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل «ف. غ» موظف بالإدارة الزراعية لمدينة كفر البطيخ.

كانت معلومات سرية وصلت إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بحيازة أحد المواطنين لعدد من القطع الأثرية وقطع السلاح بمدينة كفر البطيخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وداهمت قوة من مديرية أمن دمياط منزل المواطن وعثرت على خزنتين الأولى توجد بها 8 قطع أثرية وأخرى تحتوي على 6 قطع أثرية وتم القبض على المتهم وتحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المضبوطات على النيابة العامة أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار التي أكدت أثرية القطع المضبوطة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم «ف. غ» موظف بالإدارة الزراعية لكفر البطيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.