«ثقافة الجيزة» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم.. فعاليات فنية ومحاضرات

نظم فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى، برئاسة الفنان جلال عثمان، عدة فعاليات ثقافية وفنية، حيث قدمت مكتبتي صول وبولاق الدكرور، ورشتي حكي تناولت توضيح مفهوم الإعاقة، والاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي الكامل لهم، وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة

كما نظمت مكتبة دور التربية، محاضرة بعنوان «كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة»، تناولت توضيح أنواع الإعاقات، والتأكيد على ضرورة مراعاة مشاعرهم وتقديم المساعدة لهم بصدق واحترام، بينما قدم الفنان نادر منجي بقصر ثقافة الجيزة، ورشة للتدريب على الغناء لذوي الاحتياجات الخاصة، ونفذ بيت ثقافة كرداسة ورشة حكي تضمنت الأمور الواجب مراعاتها عند الشعور بالارتباك أثناء التعامل مع ذوي القدرات الخاصة.

وفي سياق متصل، عقد بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان «المواطنة والانتماء» تناولت كيفية ترسيخ قيم المواطنة في نفوس النشء، وعلاقة الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن بتقدم ونهضة المجتمعات.

وفي إطار احتفالية الثقافة باليوم العالمي لذوي الهمم، أدارت مكتبة القطوري الثقافية حوار حول شخصية الدكتور طه حسين ومسيرته العلمية والعملية، وأهم مؤلفاته والجوائز التي حصل عليها، كما أقام بيت ثقافة الباويطي ورشة حكي عن «بر الوالدين» الذي يعد من أسمى درجات الإحسان، وضمن مبادرة اعرف بلدك عقدت مكتبة الأقواز ورشة حكي عن مجمع الأديان وتاريخه وقيمته كمزار ديني وسياحي، بالإضافة إلى ورشة صناعة السجاد اليدوي، وكيفية استخدام الإبر وطريقة عمل الغرزة في الشبك وتحديد حجم السجادة وعمل الإطار الخارجي.

مبادرة نقرأ لنرتقي

وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي، ناقش بيت ثقافة طموة كتاب «مغامرات الكمبيوتر الطائر» تأليف محمود قاسم، الذي تدور أحداثه في سياق خيالي حول مغامرات شخصيات القصة في السفر عبر الزمن، كما ناقشت مكتبة منشأة البكاري كتاب عندما نطقت الشاة، تأليف مرزوق هلال، الذي يتناول لمحات من حياة الرسول وغزواته، ومحاولات الكفار المتكررة لإيذائه، بالإضافة إلى ورشة فنون لعمل إكسسوارات من الخرز، فيما ناقش قصر ثقافة العياط كتاب «رسالة عن السودان»، تأليف الرئيس محمد نجيب، الذي يهدف إلى توثيق الصلة بين البلدين حتى تتحقق وحدة الوادي.

مسابقة في المعلومات العامة عن طه حسين

بينما ناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب «صقر قريش» تأليف علي أدهم، وأقيمت بمركز أحمد عرابي مسابقة في المعلومات العامة عن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وأخرى بمكتبة الكوم الأحمر تضمنت أسئلة في علم الجغرافيا.