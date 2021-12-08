إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب الطقس

ألغت سلطات الطيران المدني رحلات البالون الطائر المقرر تحليقها في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، نتيجة زيادة سرعة الرياح المقررة والمحددة للطيران في سماء البر الغربي غرب محافظة الأقصر.

ويأتي السياح إلى محافظة الأقصر لاستقلال رحلات البالون الطائر والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة من الأعلى، ومشاهدة المعالم الحضارية والأثرية والتاريخية.

جنسيات مختلفة تزور الأقصر

وتستقبل المحافظة السياحية رحلات الشارتر الإسباني والفرنسي تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي داخل الأقصر، عبر مطار الأقصر الدولي مباشرة وتحمل على متنها عددا كبيرا من السياح من الجنسيات المتنوعة أبرزها الإسبانية والرومانية والفرنسية وغيرها من الجنسيات المختلفة.

وشهدت محافظة الأقصر افتتاح طريق الكباش في حفل عالمي 25 نوفمبر الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمحافظين الذين تولوا مناصبهم داخل المحافظة السياحية وكان لهم بصمة في أعمال تطوير الطريق الذي يصل طوله إلى 2700 متر.

الأقصر تعلن حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة الأقصر، في بيان رسمي أمس، عن رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا للطقس السيئ الذي قد يضرب المحافظة مع رمال مثيرة للأتربة بناءا على تقرير للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث حذرت فيه من هبوب رياح مثيرة للأتربة مع برودة في الطقس خلال اليومين الحاليين داخل عدد من المحافظات أبرزها المحافظات الساحلية ومنطقة شمال وجنوب الصعيد.