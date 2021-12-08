تجهيز 70 مركزا لتلقي لقاح كورونا بمختلف مراكز الفيوم

أكد الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، تجهيز 70 مركزاً لتلقي لقاح كورونا، في مختلف مراكز المحافظة، للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، موضحاً تجهيز فرق طبية تغطي جميع المصالح الحكومية، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين إلى المصالح والمنشآت الحكومية إلا بعد الحصول على اللقاح.

وأشار وكيل الوزارة إلى تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، واستقرار مخزون المحافظة من الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين.

اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة كورونا

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، لمتابعة موقف التطعيمات، وجهود المحافظة في التصدي لفيروس كورونا.

استعراض آخر مستجدات كورونا

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وكذلك موقف التطعيمات، ونسب الإشغال ومعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات، وعدد الأسطوانات، وموقف الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم استعراض موقف التعاقد مع الأطباء لسد العجز بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وكيل صحة الفيوم يستعرض الوضع الوبائي

واستعرض وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً مفصلاً حول الوضع الوبائي الحالي لجائحة كورونا المستجد بالمحافظة، وموقف الإصابات، وخطة المديرية للتوسع في مراكز وفرق.

الإشراف على توزيع الوجبات المدرسية

واستعرض وكيل وزارة الصحة أيضاً، الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية، وكذا دور المديرية في الإشراف الصحي على توزيع الوجبات المدرسية للطلاب، مشيراً إلى أنّ إدارة صحة البيئة ستقوم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لمراجعة خزانات المياه بالمدارس، وتوعية الإدارات المدرسية بطرق التنظيف الدوري، حفاظاً على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمنشآت التعليمية.