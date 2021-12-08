استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

تسبب طقس الإسكندرية السيئ، اليوم الأربعاء، في استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة لأكثر من 18 ساعة، منذ مساء أمس الثلاثاء، وفقا لقرار هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة يرتبط بتحسن الأحوال الجوية

وقال أحمد بريقع، المتحدث بإسم ميناء الإسكندرية، إنه قد تقرر غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة في تمام الساعه السادسة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، ولحين تحسن الأحوال الجوية، إلا أنه حتى الآن مع تجاوز ظهيرة اليوم الأربعاء لا يزال البوغاز مغلق لحين تحسن الطقس.

18 ساعة من غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

واضاف بريقع ل«الوطن»، أن غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة قد تجاوز ال18 ساعة غلق بسبب الطقس السيء، مؤكداً أن الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، قد شدد على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية، بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

حركة الملاحة قبل غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

يأتي ذلك بعدما شهدت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ انتظام في حجم الحاويات المتداولة الصادرة والواردة والتي بلغت 1800 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة الصادرة والواردة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 203 ألف طن تقريبا.

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة قبل الغلق 38 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 30 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.