عضو التنسيقية: القيادة السياسية حريصة على تطوير الخدمات لمصلحة المواطن

عقب النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على العرض الذى قدمه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح بشأن ما تمّ أو جار العمل فيه بشأن المشروعات القومية في المحافظة، قائلًا: «العرض تمّ بناء على وجه نظر التنفيذيين وكان من الأولى أن يكون بالتفصيل وشامل ودقيق وفقًا لما طلبته لجنة الإسكان بمجلس النواب من خلال مذكرة تفصيلية تتضمن كل الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع خطوة بخطوة».

ورفع مستوى المعيشة للمواطنين

وتابع «رمزي»، خلال لقاء أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع محافظ مطروح، اليوم، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها اللجنة لعدد من المشروعات القومية بالمحافظة: «القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحسين الخدمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وذلك من خلال حزمة المشروعات القومية والمبادرات وفي القلب منها مبادرة حياة كريمة تلك المبادرة التي غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري، متسائلًا عن سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح ومدى الالتزام والجدية في التنفيذ على الأرض».

وعقّب النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: «المشكلة الحقيقة تكمن في التنفيذ وآلية التنفيذ على الأرض، فخلال الفترة الأخيرة التمويل والدعم متوفر لكافة المشروعات القومية ولكن ينقصنا التنفيذ والتخطيط على الأرض».

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح اليوم وفد برلماني من لجنة الإسكان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمرسى مطروح خلال زيارة الوفد لتفقد المشروعات القومية وحياة كريمة بمطروح والعلمين.

نهضة حقيقية مخططة للريف

وشارك في الوفد النائب احمد رمزي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكّدًا خلال لقاء محافظ مطروح أهمية متابعة مشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية بمطروح محافظة حدودية هامة تمثل أحد أبرز محاور الأمن القومي المصري.

وقال إنَّ متابعة وتفقد الرئيس السيسي بشكل دائم يعكس الاهتمام والحرص على سرعة إنجاز انتشار المشروعات القومية في كل ربوع مصر ضمن الجمهورية الجديدة، مضيفا أنَّ مبادرة حياة كريمة ومشروعات تطوير الريف المصري لا مثيل لها تاريخيا وتوجد نهضة حقيقية مخططة للريف على مستوى القرى والنجوع.