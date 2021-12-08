«الإنقاذ البحري» تحذر الإسكندرانية من النزول للشوارع.. نوة وعاصفة

حذر مروان الغزالي، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ البحري وحماية البيئة في الإسكندرية، المواطنين من النزول إلى الشارع خلال عاصفة اليوم، لأسباب عديدة أولها سرعة الرياح العالية والتي قد تتسبب في انهيار الأشياء المتهالكة من لافتات إعلانية، وبلكونات، وأسوار و غيرها، وهو ما قد يصيب المارة خاصة في ظل وقت الذروة حيث تصل سرعة الرياح إلى 90 كم في الساعة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها الإسكندرية لمثل تلك السرعة حال حدوثها.

الإنقاذ البحري: نوة عواصف ورياح وليست أمطار

واضاف «الغزالي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك خطورة أخرى تتمثل في ارتفاع الأمواج التي قد تصل إلى 6 أمتار، وقد تسبب غرق الكورنيش، مشدداً أن تلك النوة تعد نوة عواصف ورياح وليست أمطار، لذا يجب على المواطنين عدم الانخداع بالجو والخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

تحذيرات من سيناريوهات مخيفة خلال عاصفة الإسكندرية

واختتم رئيس غرفة عمليات الإنقاذ البحري وحماية البيئة في الإسكندرية تحذيراته، قالئا: «مش عايزين نشوف سيناريوهات مخيفة أو خسائر في الأرواح، مش عايزين نشوف أطفال بتتكهرب من عواميد الإنارة.. خليك مسؤول وحافظ على سلامتك والزم بيتك لحد ما تمر النوة».

ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض درجة حرارة طقس الإسكندرية اليوم، حيث بلغت العظمى 16 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، مع انخفاض درجة الرطوبة إلى 65%، وبلغت سرعة الرياح 49 كم في الساعة وذلك بزيادة 40 كم في الساعة عن الأيام الماضية ما يعكس شدة الرياح مع طقسا غائماً وسط انخفاض درجة الحرارة، مع غطاء من الغيوم قدرها 91%، ومراحل القمر هلال، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية قدرها 2 أي منخفض، ناهيك عن وجود هواء بارد قدره 16 ما يعكس حجم الصقيع.