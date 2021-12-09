تفاصيل الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة.. على الطراز الروماني الإغريقي

الحي اللاتيني.. يعد من أبرز المشروعات القائمة داخل مدينة العلمين الجديدة، أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، حيث يقع الحي اللاتيني، بقلب العلمين الجديدة على مسطح يعادل 404 أفدنة، وبالقرب من بحيرة العلمين، كما يقع على الطريق الدولي الساحلي الدولي، الذي يحده من الجهة الشمالية، كما يحاط الحي بطرق رئيسية من جميع الجهات، ما يسهل الربط بين الحي اللاتيني، والمناطق المحيطة بمدينة العلمين الجديدة.

يتميز الحي اللاتيني بنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي

واهتمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنشاء مشروع الحي اللاتيني في العلمين الجديدة، طبقا لأحدث المواصفات والمقاييس العالمية فى التصميم والإنشاء، لتحقيق التوازن بين الجوانب الجمالية والوظيفية، حيث يحمل تصميم الحى طابع الإسكندرية القديمة بنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي.

ويضم مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، حوالى 12 ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحة الوحدات السكنية، ما بين 50 متر وحتى 185 متر، ويعد مشروع تنفيذ الحى، متزامن مع تنفيذ حى جاردن سيتى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار العودة للطراز المعمارى القديم، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيانات صحفية.

يضم الحى بالعلمين الجديدة نحو 12 ألف وحدة سكنية

أما بالنسبة لمتوسط عدد الأدوار بالمبانى داخل الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة، فتتراوح ما بين (أرضي + 4 أدوار، وأرضي + 7 أدوار)، حيث يعد الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة، من اهم المعالم السياحية فى المدينة، لكونه يتميز بالفخامة و براعة التصميم ويغلب عليه الطراز الإغريقى و الرومانى .

أما بالنسبة للخدمات المتوفرة داخل مشروع الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، فهناك مسجد ضخم،كنيسة ضخمة، خدمات تعليمية من مدارس وجامعة جديدة، خدمات ترفيهية مختلفة، من نوادي رياضية، وملاهي، ومجمعات سينمات، بجانب المكتبات الضخمة التى تشبه مكتبة الإسكندرية.

بالإضافة إلى منتجعات صحية كبيرة لكافة التخصصات، ومنطقة الفنادق التي ستنافس أبراج دبي مستقبلًا، منطقة الشاطئ والبحيرات، ومتحف مارينا العلمين على مساحة 800 متر مربع.