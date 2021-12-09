ضعف مياه الشرب عن 7 قرى في الدقهلية للصيانة الدورية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال الصيانة الدورية داخل مرفق مياه منية النصر، وذلك اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 12 مساءًا، الأمر الذي سيستدعي خفض الطاقة التشغيلية للمرفق وضعف المياه خلال تلك الفترة.

ضعف مياه الشرب في 7 قرى

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغط المياه هي 7 قري وهم: «برمبال القديمة - برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - منشية عاصم – الرياض».

مناشدة الأهالي بتدبير احتياجاتهم من المياه

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ المتأثرة بضعف المياه ‏والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه ‏الشرب خلال فترة الأعمال.‏