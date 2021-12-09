ضعف مياه الشرب عن 7 قرى في الدقهلية للصيانة الدورية اليوم
كتب:
صالح رمضان
08:30 ص | الخميس 09 ديسمبر 2021
ضعف مياه الشرب - أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال الصيانة الدورية داخل مرفق مياه منية النصر، وذلك اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 12 مساءًا، الأمر الذي سيستدعي خفض الطاقة التشغيلية للمرفق وضعف المياه خلال تلك الفترة.
ضعف مياه الشرب في 7 قرى
وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغط المياه هي 7 قري وهم: «برمبال القديمة - برمبال الجديدة - كفر علام - كفر أبو ذكري - ميت عاصم - منشية عاصم – الرياض».
مناشدة الأهالي بتدبير احتياجاتهم من المياه
وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ المتأثرة بضعف المياه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.