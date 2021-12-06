حملة كبرى على تجار المخدرات بالدقهلية وضبط «دولاب المقابر» بمنية النصر

تمكنت مباحث منية النصر، التابعة لمديرية أمن الدقهلية، من إلقاء القبض على «دولاب المقابر» للإتجار بالمواد المخدرة في قرية «الرياض» دائرة المركز، وبحوتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، كما تمكنت من ضبط المتاجرين بالمواد المخدرة في «جرن الجيوشي» التابعة لقرية «كفر علام»، ضمن الضربات المتتالية للمتاجرين بالمواد المخدرة والخارجين عن القانون في المركز.

ورود معلومات بوجود تجار مخدرات بمنية النصر

ورودت معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد العزب، رئيس مباحث منية النصر التابعة لمديرية أمن الدقهلية، بوجود عدد من الأشخاص يتجارون في المواد المخدرة بنطاق قريتي «الرياض، وكفر علام».

القبض على عدد من تجار المخدرات في الدقهلية

بتقنين الإجراءات خرجت حملة بقيادة رئيس المباحث وبمشاركة معاونيه محمد يسري، عمر النجار، محمد شمس، وتمكنت الحملة من ضبط «دولاب المقابر» في قرية الرياض، والمكون من: «عطية ع. م.»، 20 سنة، وشهرته عطية المصري، والسابق اتهامه في قضيتين، و«عبدالرحمن م. ا.»، 22 سنة، عاطل، وشهرته عبده الكيال.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على «3 عبوات بانجو، و2 طربة حشيش، و18 قطعة حشيش» بالإضافة إلى مبلغ 600 جنيه، وهاتف محمول.

وألقت القوة القبض على شاب يتاجر في المواد المخدرة يدعى «إبراهيم م. إ.»، 24 سنة، عاطل بقرية الرياض، وبحوزته 5 أكياس هيروين، وفرد خرطوش، وطلقة، و120 جنيها، وتبين أنه سبق اتهامه في 9 قضايا مختلفة.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط «محمد ر. ص.»، 23 سنة، عاطل، ببندر منية النصر، سبق ضبطه واتهامه في 10 قضايا مختلفة، وبتفتيشه عثرت القوة بحوزته على 9 أكياس هيروين وفرد خرطوش ومبلغ 125 جنيها

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.