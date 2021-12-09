الطفلة ملك: شعرت بسعادة وفخر عند زيارتي لوزارة الثقافة

قالت الطفلة ملك محمد، إحدى أبطال قادرون باختلاف، إنها كانت تشعر بسعادة وفخر اليوم، عندما ذهبت إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، من أجل تقلد منصب وزير لمدة يوم، موضحة أنها تريد مساعدة القادرون باختلاف، من خلال توفير كتب لهم ومسلسلات ومهرجانات ثقافية لدعمها، لأنهم يستحقون الدعم المختلف من الدولة.

سعادة الطفل ملك محمد

وأضافت «محمد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه ستتولى منصب وزيرة الثقافة، وشعرت اليوم، بسعادة عندما عادت من الوزارة ودخلت عند أهلها، وأخبرتهم أن الدولة لديها اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم الفترة الحالية.

استقبال وزيرة الثقافة للطفلة ملك

واستقبلت اليوم وزيرة الثقافة، الطفلة ملك محمد، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة، وتحقيق طموحاتهم، وملك طفلة بالصف الثالث الابتدائي عمر 9 سنوات وكانت ضمن المشاركون في احتفال قادرون باختلاف تحت رعاية الرئيس السيسي.

تحية وزيرة الثقافة إلى الرئيس السيسي

ووجهت وزيرة الثقافة إلى الرئيس الذي يهتم بأصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم باعتبارها نسيج هام ومكون رئيسي للمجتمع المصري.

سعادة الطفلة ملك

من جهتها عبرت الطلفة ملك عن سعادتها اليوم بزيارتها مقر وزارة الثقافة استعداد للعمل كوزير ثقافة لمدة أيام محددة بتوصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وستعمل على متابعة عمل الوزارة وعرض مقترحاتهم لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.