شاب ينقذ 6 أطفال من حريق ويطلب وظيفة على الهواء: «إيدي ممكن تتبتر»

قال جون مدحت، شاب أصيب أثناء إنقاذه 6 أطفال من حريق، إنه تعرض للإصابة في جرح في يده، وجرى علاجه من خلال 4 غرز، لكن بعد 4 أشهر شعر بورم في يده، حيث لم يتم تنظيف الجرح جيدا، بسبب وجود غرغرينة، وتسبب في إجراء عدة عمليات، كان آخرها في سبتمبر الماضي.

سبب الأزمة الطبية في ذراعه

وأضاف «مدحت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي ضوان، أنه سيجري إجراء أشعات الفترة المقبلة لمعرفة مدى إمكانية البتر أو العلاج دون أي بتر، موضحا أن سبب هو تنفيذ غرز دون تنظيف الجرح جيدا، وقد يحتاج إلى عملية سعرها 70 ألف جنيه لتجنب بتر يده.

رغبة في الحصول على عمل

وأوضح الشاب، أنه يجلس دون عمل منذ سنة، ويقيم بشقة إيجار ويسكن مع والدته وإخوته الأولاد، ولا يوجد معاش لوالده، لذا يطلب إيجاد فرصة عمل لأن ظروفه أصبحت صعبة.

بطولة شاب في نادي الأطباء

يشار إلى أنه في الشتاء الماضي، أنقذ الشاب الصعيدي جون في محافظة أسيوط أطفال كانوا على وشك الموت، بعد حدوث حريق في المكان الموجودين فيه، لكن أثناء إنقاذ الأطفال جرى إصابته بعد أن دخل سيخ حديدي، يده أثناء دخوله نادي الأطباء لإنقاذ الأطفال.