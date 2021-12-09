سيارة طائشة تحطم كل ما يقابلها بسبب القيادة الجنونية في الفيوم «صور»

«سرعة جنونية.. رقص بالسيارة يميناً ويساراً.. الجميع يهرب قبل أن تدهسه السيارة.. تحطيم سيارات، وتكاتك، وتروسيكلات.. الاصطدام بسور الوحدة المحلية لقرية منشأة الأمير»، تلك المشاهد التي تشابهت كثيراً مع اللعبة الشهيرة «جاتا GTA» أثارت الرعب في نفوس أهالي قرية بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، فيما جرى القبض على السائق وركاب السيارة الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة نقل قديمة، ويجرى التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، كما جرى انتداب لجنة لحصر الخسائر التي تسببت فيها السيارة الطائشة، سواء من مركبات أو سور الوحدة المحلية المنهار.

إبلاغ الشرطة بالسيارة الطائشة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية منشأة الأمير بنطاق المركز، باقتحام سيارة طائشة للقرية، وتحطيمها لعدد من المركبات، والجدران والبضائع ووجهات المحال التجارية.

قيادة جنونية وتدمير مركبات

وقال عبد الله محمود، أحد أهالي قرية منشأة الأمير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّهم فوجئوا بسير سيارة بسرعة جنونية، واصطدامها بالجدران والمركبات وعدم توقفها، فيما هرب المارة من أمامها، وتسببت السيارة في تحطيم العديد من المركبات، حتى انتهت بالاصطدام بسور الوحدة المحلية بالقرية وتوقفت هناك، فهرع الأهالي وضبطوا مستقليها الذين بلغ عددهم 4 أشخاص.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والرائد أسامة قرني رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبينّ تلف وتدمير عدة مركبات بينها تروسيكل وأكثر من توك توك، وتهدم جدار الوحدة المحلية بالقرية، بسبب قيادة السيارة بطريقة جنونية، كما جرى تفريغ الكاميرات الموجودة بالقرية والتي رصدت وقوع الحادث.

خط الهواء سبب السرعة الجنونية

وأكدّ مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ السيارة قديمة جداً ومتهالكة، وأنّ مستقليها تشاجروا مع تاجر طوب بمركز يوسف الصديق، ففروا منه هاربين وطاردهم، ولكنهم دخلوا مركز إطسا من القرى التي تقع على الأطراف، وأثناء سيرهم انقطع خط الهواء الخاص بالدبرياج والبنزين، ما أفقدهم السيطرة على السيارة التي سارت بطريقة جنونية وتسببت في الكثير من الخسائر.

عرض المتهمين على النيابة

وأضاف المصدر، أنّه جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ويتم الآن عرض الشباب الأربعة الذين كانوا يستقلون السيارة على نيابة مركز إطسا، صباح اليوم الخميس، ويجرى التحقيق معهم في الواقعة، وحتى الآن لم يصدر أي قرار بشأنهم.