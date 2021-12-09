علامات تدل على أن الكبد في مراحل الخطر.. تعرف عليها

الكبد هو ذلك العضو الإسفنجي الذي يزن في العادة 1,5 كيلو جرام، وهو من الأعضاء الأساسية بجسم الإنسان، ويرجع هذا إلى الأدوار المتعددة التي يقوم بها الكبد، حيث يعد هو الفلتر الطبيعي للجسم، حيث يعمل الكبد على فلترة السوائل التي توجد داخل الجسم وتنقيته من السموم.

بجانب أنه يعمل على إنتاج المواد الكيميائية الحيوية اللازمة لعملية الهضم، بالإضافة إلى تنظيم تخزين الجليكوجين، وتفكيك كريات الدم الحمراء، وإنتاج الهرمونات، والكبد من الأعضاء التي إذا حدث بها مشاكل لا تظهر أعراض على المصاب إلا في المراحل المتقدمة، وفي هذه الحالة يكون المرض قد تفاقم، ولكن هناك بعض العلامات والإشارات التي تظهر على الإنسان تدل على أن الكبد يوجد به مشاكل.

علامات تكشف وجود مشاكل بالكبد

في هذا السياق، قال الدكتور جمال الدين عصمت، جميل عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات وعضو منظمة الصحة العالمية، أن هناك بعض العلامات التي تظهر على الشخص تدل على أن الكبد يوجد به مشاكل لكن تلك المشاكل في مراحلها الأولية، ومن تلك العلامات الشعور بالتعب وعدم القدرة على بذل مجهود، بجانب حدوث تغير في المزاج.

وأضاف «عصمت»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة ظهور تلك العلامات يجب على الشخص الإسراع في إجراء تحليل لانزيمات الكبد للتأكد من أنه غير مصاب بالفيروسات ولا يوجد به مشاكل.

علامات تدل على أن الكبد في مراحل الخطر

وتابع «عصمت»، أن هناك بعض العلامات الأخرى التي تظهر ولكن في هذه الحالة تكون درجة الإصابة بالمرض كبيرة وفي مراحله المتقدمة ومن بين تلك العلامات، انتفاخ في البطن، تورم في القدمين، بالإضافة إلى حدوث اصفرار في العينين والإرهاق المزمن والشعور بالألم في الجانب الأيمن من البطن، منوها إلى عدم الانتظار لظهور تلك العلامات وأنه يجب إجراء الفحوصات الطبية عند ظهور العلامات الأولية للأمراض.

طرق انتقال الفيروسات الكبدية إلى الإنسان

وأوضح «عصمت»، أن الطريقة الأساسية لانتقال الفيروسات الكبدية هي الدم الملوث، ويكون ذلك عن طريق مشاركة الأدوات الطبية غير المعقمة التي يمكن أن تنقل الدم، واستخدام أدوات الحلاقة الغير نظيفة، عمل وشم أو ثقب في الجسم باستخدام الأدوات المخصصة لهذا الغرض.