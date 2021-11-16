سيدة بلا مأوى تصيب رأسها بهدف الإقامة في مستشفى الأميري بالإسكندرية

أصدر مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانا للرد على واقعة فيديو عرف بمسمى «سيدة بلا مأوي»، مؤكدا أن السيدة لا تعاني من أي أمراض، وأنها أرادت الإقامة بالمستشفى، فقامت بإصابة رأسها بزجاجة بهدف الإقامة بالمستشفى نظرا لأنها بلا مأوى.

تفاصيل واقعة سيدة بلا مأوى بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر تدهور حالة سيدة بلا مأوى، متواجدة أمام بوابات المستشفى الرئيسى الجامعي «الأميرى».

ووفقا للبيان استقبلت طوارئ المستشفى الأميري الجامعي الساعة السادسة مساء يوم الأحد الماضي، مواطنة بلا مأوى، طالبة الإقامة داخل المستشفى، إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي عليها وجد أنها لا تعانى من أى أعراض تستدعى تواجدها بالمستشفى.

إصابة رأسها لم تشفع لها للإقامة في المستشفى

وأشار البيان إلى أن السيدة المذكورة قامت عقب ذلك بإصابة نفسها بزجاجة في رأسها لتحدث إصابة بنفسها تمكنها من بقائها في المستشفى بعد التعدي على الأطباء والتمريض والأمن المتواجد لفظيا وباليد.

جرى توجيه السيدة إلى غرفة الكشف الأولى لعمل اللازم لها طبيا مما أحدثته في نفسها، إلا أنها رفضت بعد علمها بأنها بمجرد عمل اللازم طبياً لها سوف يكتب لها خروج من المستشفى، ما دفعها لإحداث حالة من الفوضى والسباب بداخل الطوارئ، بحسب البيان.

التحايل على المواطنين أمام مدخل مستشفى الأميري

واستدعت إدارة المستشفى نقطة تأمين المستشفيات الجامعية لمساعدة الأمن في السيطرة على الموقف إلا أن السيدة هربت خارج المستشفى، وألقت نفسها أمام بوابات المستشفى، وطلبت من أحد المارة تصويرها.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية، على حقها في الرد واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفته بـ «التشهير»، مع التأكيد على أن الأطقم الطبية تقوم بدورها على مدار الساعة لخدمة المرضى من كل القطاعات.

وتهيب مستشفيات جامعة الإسكندرية بالمواطنين ووسائل الاعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم الانصياع وترويج تلك الشائعات التي انطلقت في الأونة الأخيرة بواسطة بعض الأشخاص وجروبات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.