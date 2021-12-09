بريد الوطن .. مشروع إعادة إحياء طريق الكباش

طريق الإله، كما سماه المصريون القدماء، يربط بين معبد الكرنك فى الشمال، ومعبد الأقصر فى الجنوب، ممتد بمسافة ٢٧٠٠ كيلومتر، وبعرض ٧٦ متراً، يتراص على جانبى الطريق ١٢٠٠ تمثال من تماثيل أبوالهول الصامتة، الذى اختفت معظم معالمه على مدار السنين، واختفى معها الطريق المقدس، وظهرت مكانه بيوت عشوائية وأراضٍ زراعية تحت ترابها ظلت التماثيل المقدسة مدفونة، فبداية إحياء الطريق كانت على يد عالم الآثار الدكتور زكريا غنيم عام ١٩٤٩، وعثر وقتها على ٨ تماثيل، وفى عام ٢٠٠٥ استطاع عالم الآثار الدكتور منصور بريك تحديد الطريق بالكامل من معبد الكرنك وصولاً لمعبد الأقصر، وجاءت ثورة يناير ٢٠١١ وتوقف العمل بالمشروع، إلى أن جاء سيادة الرئيس السيسى، وبالتحديد عام ٢٠١٧ أمر سيادته وزارة السياحة والآثار باستئناف العمل فى التطوير والترميم، مع تولى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة استكمال الطريق، وإزالة التعديات الموجودة عليه، وتعويض أصحابها أماكن أخرى بديلة، فهذا الطريق يحكى كيف تتواصل الديانة المصرية القديمة عبر العصور، فالمسجد والكنيسة

والمعبد فى مكان واحد، يربط بينها مسار مقدس، يرجع تاريخه لأكثر من ٤٠٠٠ عام وسط طريق لا يوجد له مثيل فى العالم، تتفرد به مصر وحضارتها القديمة، لتؤكد للعالم تناغم شعبها عبر العصور وتجسيد معانى الحب فى مصر القديمة.

دكتور حاتم مصطفى أبوعالية

مركز البحوث الزراعية

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