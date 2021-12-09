بريد الوطن .. مقترحات لتطوير التعليم في بلادنا

يحتاج التعليم فى بلدنا إلى إعلان وإعلام توضيحى بوسائل الإعلام المختلفة من التربويين وأخصائيى النفس والاجتماع عن ماهية المنظومة وتبسيطها ليستفيد من التوضيح الشعب والمعلمون والعاملون بالتعليم للخروج من نفق الحفظ والتلقين، مع تكاتف كل جهود الدولة بأقصى سرعة لبناء المدارس للتغلب على الكثافة فى الفصول ومنع تعدد الفترات الدراسية باليوم الواحد، وخفض سنوات المرحلة الابتدائية لخمس سنوات عن طريق تخطيط للمنظومة الجديدة بوسائل داعمة لوصول المعلومة وتطويرها للطالب لتحفز وتنشط تفكيره نحو الإيجابية البناءة، وتوفير المقاعد للطلبة، وتجهيز كامل لغرف الأنشطة وأجهزة الحاسبات بجميع المدارس بالمرحلة الابتدائية بالقرى والنجوع، وتوفير معلمى المواد التخصصية.

المتابعة بكل مستوياتها تعمل على تصحيح أى ضعف موجود وحل المشكلات بالمدارس مع الحزم والعقاب للمخطئ وتوفير كل الإمكانيات مع التحفيز لكل مبتكر ومبدع بالنجوع والقرى وهذا مهم جداً. الرسوم المدرسية تحتاج لدراسة فى كيفية سدادها مع إضافة إعفاء كامل لأولياء الأمور من أصحاب المعاشات من يقل معاشهم عن 300 جنيه، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة وطبيب بالوحدة الصحية خاص بالطلبة، وتوفير الوجبة الغذائية الكاملة العناصر التى يحتاج لها الطالب فى مراحله العمرية المختلفة بجودة عالية طول أيام الدراسة والامتحانات.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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