بريد الوطن .. طير
كتب:
الوطن
10:16 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
سيبنى طير أطير
لو جواك ضمير
دا المحبوس تعيس
أما الحر غير
سنين سجين
بازيد حنين
للمساحة والبراح
ليه أعيش جنبك حزين
وانت حاسس بارتياح
قلبى خير × خير
لو قلبك كبير
لا تكسّر جناحى
ولا تمنعلى خير
لو قلبك دليل
مهما تطول يا ليل
جايلك صبح بُكرة وبعده
جَىّ الفجر طير
سنين سجين
بازيد حنين
للمساحة والبراح
ليه أعيش جنبك حزين
وانت حاسس بارتياح
محمد خميس الحاوى
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