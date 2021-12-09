بريد الوطن .. طير

سيبنى طير أطير

لو جواك ضمير

دا المحبوس تعيس

أما الحر غير

سنين سجين

بازيد حنين

للمساحة والبراح

ليه أعيش جنبك حزين

وانت حاسس بارتياح

قلبى خير × خير

لو قلبك كبير

لا تكسّر جناحى

ولا تمنعلى خير

لو قلبك دليل

مهما تطول يا ليل

جايلك صبح بُكرة وبعده

جَىّ الفجر طير

سنين سجين

بازيد حنين

للمساحة والبراح

ليه أعيش جنبك حزين

وانت حاسس بارتياح

محمد خميس الحاوى

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