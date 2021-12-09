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محمود مسلم

بريد الوطن .. طير

كتب:

الوطن
10:16 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

سيبنى طير أطير

لو جواك ضمير

دا المحبوس تعيس

أما الحر غير

سنين سجين

بازيد حنين

للمساحة والبراح

ليه أعيش جنبك حزين

وانت حاسس بارتياح

قلبى خير × خير

لو قلبك كبير

لا تكسّر جناحى

ولا تمنعلى خير

لو قلبك دليل

مهما تطول يا ليل

جايلك صبح بُكرة وبعده

جَىّ الفجر طير

سنين سجين

بازيد حنين

للمساحة والبراح

ليه أعيش جنبك حزين

وانت حاسس بارتياح

                                                                محمد خميس الحاوى 

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