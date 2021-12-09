تنفيذ 73 مشروعاً للصرف بأسوان.. وشركات المقاولات تنشئ مشروعات بـ17 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية غرب أسوان، بمحافظة أسوان، لافتاً إلى أنه فور توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإدراج القرية ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» أثناء زيارته للقرى المتضررة من الأمطار، بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان، فى تنفيذ أعمال الرفع المساحى للقرية، وتم الانتهاء منها، وجارٍ تنفيذ أعمال التصميمات.

وقال وزير الإسكان فى بيان أمس، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ 73 مشروعاً للصرف الصحى حتى الآن فى مراحل التنفيذ المختلفة، بأسوان، ضمن مشروعات «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى أيضاً تنفيذ مشروعات خدمية مختلفة بالمحافظة ضمن «حياة كريمة»، من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة قطاع الأعمال أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تشارك فى تنفيذ مشروعات ضمن «حياة كريمة» بـ17 مليار جنيه.

وقالت الوزارة، فى بيان أمس، إن شركات النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، والمقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، والمساهمة المصرية للمقاولات «العبد»، والنصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو»، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديلكو، تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية حوالى 17 مليار جنيه ضمن تطوير الريف المصرى.

من جهة أخرى، أجرت مؤسسة «حياة كريمة»، عملية تركيب سماعة أذن للطفل يوسف محمد، الطالب بالصف الثانى الابتدائى، عقب تواصل أسرة الطفل مع المبادرة، عن طريق الصفحة الرسمية، وطلبها للمساعدة، فى حضور والد الطفل، ومسئول من المؤسسة لمتابعته والوقوف على مدى رضاء الطفل عن النتيجة.

مأساة حقيقية كانت تعيشها أسرة بمحافظة الفيوم، بعد أن رزقهم الله بالطفل يوسف، صاحب الثمانية أعوام، الذى كان يعانى ضعف السمع، والذى أثر عليه بالسلب فى دراسته والأنشطة اليومية، وبالفعل عملت مؤسسة «حياة كريمة»، على توفير القطعة الطبية المطلوبة للطفل، ومتابعة حالته حتى الانتهاء.

وقال والد الطفل فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «يوسف» أصبح يمارس حياته بشكل طبيعى بعد تركيب السماعة: «يوسف دلوقتى بقى بيصحى من النوم، عايز يروح المدرسة كل يوم، بعد ما كان مبيرضاش يروح خالص، عشان كان بيحس بالعجز وهو مبيسمعش الشرح كويس وبالتالى ما بيعرفش يجاوب لو اتسأل، وده كان مأثر عليه نفسياً، وهو مجتهد جداً فى المدرسة وشاطر».

وأضاف أنه فلاح لا يقدر على تحمل كل هذه التكاليف، بالإضافة إلى تكاليف ومصاريف المنزل وباقى الأطفال: «أنا أرزقى على باب الله عندى 4 عيال يا دوب بكفّى يوسف وإخواته مصاريف، مكنش معايا أصرف على علاجه ولا أركب له السماعة لحد ما فيه واحد فاعل خير، دلنى على المبادرة وبعتلهم والحمد لله متأخروش»، موضحاً أنه تم التواصل معه من قبل أحد أعضاء مؤسسة حياة كريمة، وأخبره بالاستجابة وأنه تم استخراج شيك بالمبلغ المحدد لشراء السماعة المطلوبة، وتوجه على الفور لشراء السماعة فى اليوم التالى مباشرة.

وتنفذ مبادرة «حياة كريمة» 686 مشروعاً، بإجمالى استثمارات بلغ 10 مليارات جنيه لتغيير حياة مليون و250 ألف مواطن يقيمون فى 605 عزب وكفور ونجوع تابعة لـ69 قرية فى 20 وحدة محلية مختلفة بنطاق مركز إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، موقف مساهمة شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - فى مشروع تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال اجتماعه مع المهندس هشام أبوالعطا، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تلقى الوزير تقريراً حول نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التى تشمل شبكات مياه وصرف صحى ومبانى خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن شركات النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وهايديلكو، تتولى تنفيذ مشروعات بقيمة تقديرية حوالى 17 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير الريف المصرى.

وفى هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات المحددة، مؤكداً أن مبادرة «حياة كريمة» تعد من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً من أجل توفير حياة كريمة لنحو 58 مليون مواطن.

ومن جهة أخرى، نظّم مسرح سيد درويش، بأكاديمية الفنون، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، احتفالية كبرى، مساء أمس الأول، بمشاركة عدد كبير من الأطفال من قرى المبادرة، خصوصاً ذوى الهمم.

«سوبر كركور» عرض مسرحي هدية من «حياة كريمة» للأطفال تضمّن مقاطع فيديو تعريفية لتوسيع مدارك النشء حول المشروعات

وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، قدمها أحد الشباب الموهوبين من قرى «حياة كريمة» فى إطار اكتشاف المواهب الشابة ومنحهم المساحة والفرصة للإبداع والتميز، كما جرى توزيع هدايا رمزية على الأطفال، بالإضافة إلى عرض مسرحى مميز يحمل اسم «سوبر كركور ورسالة إلى كل المصريين». وتضمنت المسرحية التى كتبها شادن عصام الدين، وأخرجها وحيد أسامة، عرض مقاطع فيديو تعريفية لتوسيع مدارك الأطفال حول مشروعات حياة كريمة، والمشروعات الزراعية، وما حدث بشأن الإيڤرجرين وكيف تم التعامل معها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن فى وقت سابق حزمة من الإجراءات التنفيذية التى سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لدعم ذوى الهمم، تتمثل فى تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بكل المحافظات لتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بهم، والتوسع فى مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل معهم، لتمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق، وقيام القطاعات الفنية والثقافية بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التى تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم وإسهاماتهم فى بناء الجمهورية الجديدة، وقيام جميع الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج مخصصة لهم، لصقل مهاراتهم الرياضية، والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب منهم وتدريبهم وصقلهم بمتطلبات سوق العمل فى مختلف قطاعات التشغيل، ما يفتح لهم آفاق المستقبل.