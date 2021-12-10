رئيس بلبيس يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في قاعات الأفراح والمحال

تابع المحاسب علي الصناديلي، رئيس مجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، غلق المحال التجارية والتزامهم بمواعيد الغلق الشتوية المقررة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء.

ورافق رئيس المدينة المهندس عبدالحميد السويدي، والمهندس وليد سلامة نائبي رئيس مركز ومدينة بلبيس، وإدارة الإشغالات للفترة المسائية بالمجلس.

غلق المحال التجارية وتطبيق القانون على المخالفين

وأوضح «الصناديلي»، أن معظم المحال التجارية بالمدينة ملتزمة بتطبيق مواعيد الغلق الشتوية المقررة، والتى تقرر أن تكون في تمام الساعة العاشرة مساءً على أن تزيد لتكون في الحادية عشر من مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع، مشيرًا إلى أن المواطن أصبح واعيًا بأن الدولة حريصة على تطبيق القانون بشدة، وأن المخالف سيتم تطبيق القانون عليه أيضًا.

متابعة قاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف «الصناديلي»، أنه تفقد قاعات الأفراح أيضًا بنطاق المركز والمدينة لمتابعة تطبيق قاعات الأفراح للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، مشيرًا إلى أن المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار رئيس مجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إلى أن جميع الوحدات المحلية بدائرة المركز والمدينة تقوم علي مدار اليوم برفع أطنان من القمامة للحفاظ على المظهر الجمالي، بالإضافة إلى تطوير الطرق ووضع أعمدة إنارة، وصيانة كشافات الأعمدة التى تحتاج إلي صيانة، بالإضافة إلى المرور الدوري على جميع الأعمدة وتغطية الأسلاك المكشوفة التي تحدث بسبب التغييرات الجوية، خاصة في فصل الشتاء للحفاظ على أرواح المواطنين.