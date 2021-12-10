عودة التيار الكهربائي للشيخ زويد بعد انقطاع لقرابة 40 ساعة بسبب أعمال الصيانة

عاد التيار الكهربائى لمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بعد انقطاع قرابة 40 ساعة بشكل متواصل، بسبب إصلاح الأعطال التي نتجت عن الرياح والأعمال على الخط الكهربائي الواصل ما بين شرق العريش وغرب مدينة الشيخ زويد.

إصلاح الأعطال في مناطق قنبز والشلاق وقبر عمير

وقال المهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، في بيان له، إنه تم إصلاح الأعطال التي تسببت في قطع التيار الكهربائي عن جميع الخطوط في مدينة الشيخ زويد، موضحا أنه تم تصليح عطل بجوار مسجد القنبز غرب المدينة، وآخر بقرية قبر عمير، وتم اكتشاف عطلا على الخط الأرضى والكابلات الأرضية بمنطقة مزلقان الشعراوي، وهذا نتيجة الأعمال واأاشغال بتلك المناطق.

استبدال الخطوط المتهالكة بأخرى جديدة خلال المرحلة القادمة

وأوضح رئيس شركة الكهرباء، أنه سيتم استبدال بعض الخطوط المتهالكة، والعمل على رفع كفاءة الأسلاك الرئيسية غرب المدينة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي مجددا، حال تساقط الأمطار أو حدوث رياح كبيرة أو عواصف.

إنشاء محطة كهرباء عملاقة غرب الشيخ زويد

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح لـ «الوطن»، أن السبب الرئيسي في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الشيخ زويد، هو الأحمال على الخط الجديد، والذي تم إنشائه عوضا عن خط 66 القديم الذي شهد تفجيرات كثيرة خلال السنوات الماضية من الجماعات الإرهابية.

وأضاف المحافظ، «أزف بشرى لأهالي الشيخ زويد ورفح، أنه يتم الآن إنشاء محطة كهرباء عملاقة بقرية الشلاق غرب المدينة، لتغطية كامل احتياجات الأهالي في مدينتى الشيخ زويد ورفح».