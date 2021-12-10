محافظ شمال سيناء: ندرس توسيع درجات قرابة أهالي الشهداء المستفيدين من التعيين

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق منذ نحو شهرين على منح أسرة كل شهيد 100 ألف جنيه، وهو ما ينطبق على أسر المصابين طبقا لنسبة العجز، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لفرد من أسرة كل شهيد، على أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى: «ابن أو ابنة أو زوجة الشهيد، وبالنسبة للمصاب فإنه فقط من سيحصل على التعيين، وهناك بعض الدراسات من أجل توسيع درجة القرابة».

دفعتان منتظرتان بعد الدفعة الأولى

وأضاف «شوشة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «بناء عليه صدر قرار رئيس الوزراء بالصرف على دفعات، وجرى صرف الدفعة الأولى منذ بشهرين بإجمالي 3064 شهيدا ومصابا، وهناك دفعتين يجرى تجهيزهما طبقًا لقرارات رئيس الوزراء، لأن شمال سيناء من أكثر المحافظات التي تضررت جراء الإرهاب الغاشم».

قوموسيون طبي للمصابين الحاصلين على الوظائف

وتابع محافظ شمال سيناء، أن هذه القرارات تشمل الشهداء المدنيين، لافتًا إلى أنه جرى مراعاة أن تكون الوظيفة المتاحة أقرب ما يكون إلى محل السكن، لتكون الوظائف المتاحة لأبناء محافظة شمال سيناء داخل المحافظة، وهو ما ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث ستتاح الوظائف لـ16 جهة بما يتناسب مع المؤهلات، بالإضافة إلى قوموسيون طبي لأن الشخص المعين إذا لم تتوفر لديه القدرة على أداء مهام وظيفته الموكلة إليه فسيتم تخصيص وظيفة جديدة تتوائم معه.