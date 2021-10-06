طالبة من «الروضة» للرئيس: تكريمك لوالدتي رجع فرحتي اللي خطفها الإرهاب

دخلت الطالبة ياسمين سليم سليمان، إحدى سكان قرية الروضة شمال سيناء، في نوبة بكاء خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، وهي تروي المآسي التي عاشتها قريتها، جراء الهجمات الإرهابية التي طالتها، والتي استهدفت مسجد الروضة.

الطالبة: الموت كان في كل مكان

وقالت ياسمين، خلال كلمتها في الندوة التي جاءت بعنوان «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد: «الموت كان في كل مكان، والشهداء كانوا في كل مكان في القرية، حسبي الله ونعمة الوكيل، أي قلب وأي حق وأي ضمير يسمح لإنسان يموت مصلّين كبار وصغار وشيوخ وأطفال، تقتل عيلتي وأهلي وأخواتي قدام عينيا».

ياسمين: اتحرمنا من أعز حبايبنا

وتابعت: «بعد كل ده اتحرمنا من أعز حبايبنا، فضلنا عايشين بجرحنا وكل يوم بنفتكر ونحتسب عند ربنا شهدائنا، بعد كل ده الإرهاب مقدرش يكسرني، بكل فخر وعزيمة الإرهاب قواني، وتاني سنة قررت أرجع حق أهلي بالعلم».

هنخدم أهلنا في سيناء وفي كل مكان في مصر

وأكملت الطالبة، أنّها حصلت المركز الأول بشعبة علمي علوم مدرسة الروضة الثانوية، والتحقت للدراسة بكلية الصيدلة، بينما حصلت شقيقتها بثينة على المركز الأول بشعبة علمي رياضة مدرسة الروضة الثانوية، والتحقت للدراسة بكلية الهندسة، متابعة: «إن شاء الله هبقى دكتورة وأختي تبقى مهندسة معمارية، وهنعمر سيناء وهنخدم أهلنا في سيناء وفي كل مكان في مصر».

وأوضحت ياسمين: «سيادتك ياريس بكل فخر مشكورا كرّمت والدتي السنة دي 2021 الأم المثالية على مستوى محافظة شمال سيناء، حسيت يا ريّس إن ده تكريم من أبويا، وفخر ليا، وكنت مبسوطة من جوايا وبطبط عليا، بتحضن وجعي وألمي وفرحتي اللي خطفها مني الإرهاب».

وواصلت: «لما كنا بنشوف الأفارول كنا بنغني له، ونقول (جيشنا وحبيبي وأفارولك حياتي، رسمتك في قلبي في صفحة بلادي، وأقولها بقلبي وأغني وأعلي، بحبك بحبك يا جيشنا يا غالي)»، وأضافت موجّهة حديثها للرئيس باكية: «بحبك أوي يا ريّس، بحبك كتير وبحب جيشنا وبحب بلدنا، ويا رب نعيش كلنا في سلام وأمان».