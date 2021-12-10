ضبط 3 طلاب إعدادي في كفر الشيخ.. ضربوا زميلهم بالجزمة وصوروه

ألقت قوات الأمن في محافظة كفر الشيخ القبض على 3 طلاب في المرحلة الإعدادية، إثر اعتدائهم على زميل لهم في نفس المرحلة الإعدادية بالضرب بالحذاء، عقب استدراجه إلى أحد المباني تحت الإنشاء، وتصوير عملية الاعتداء بالهاتف المحمول ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات انتشار مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر بالحذاء على وجهه بعقار تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ.

الطلاب استدرجوا زميلهم لضربه

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المجني عليه، وباستدعائه وسؤاله تبين أنه طالب بالمرحلة الإعدادية مقيم بدائرة المركز، واتهم 3 أشخاص من زملائه بذات المرحلة، وقرر بتعدي أحدهم عليه بالضرب بالحذاء على وجهه وقيام الآخرين بتصويره بهاتف محمول عقب استدراجه لعقار تحت الإنشاء، وعلل ذلك لاعتقاد أحدهم أنه تعدى لفظيا عليه في غيابه.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُبين في مقطع الفيديو ولذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.