ضبط وحدة سكنية أثناء تحويلها لمركز صحي بالجيزة.. وإحالة المالك للنيابة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وحرم النيل وحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد تمكنت محافظة الجيزة من ضبط حالات تعدٍ على النيل من قبل عائمات بحي شمال الجيزة، وقد تمت إزالة التعديات، وذلك في إطار الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع جهة الولاية «جهاز حماية النيل».

ضبط وحدة سكنية قبل تحويلها لمركز صحي بشمال الجيزة

كما تمكنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال، من ضبط محاولة تحويل وحدات سكنية إلى الغرض الإداري، وذلك بالوحده رقم 2 بالدور الأرضى ببلوك 14 أ بشارع نصوح، حيث قام مالك الوحدة بهدم حوائط بالشقة تمهيدا لتحويلها إلى مركز صحي بدون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وعلى الفور قامت أجهزة الحى الميدانية بالتوجه للموقع وضبط المخالف وتحويله إلى النيابة العامة.

كما قامت محافظة الجيزة، من خلال حي بولاق الدكرور، بإزالة مخالفات بناء الدور الثانى فوق الأرضي بعقار بشارع سعيد الفيوم من شارع العمدة صفط اللبن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.