ضبط جزار يبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الفيوم

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار اللحوم ووصلت إلى أسعار تصل إلى 160 جنيهاً، عرض جزار كمية كبيرة من اللحوم بسعر 130 جنيهاً فقط، مما جعل الإقبال عليه يزيد بصورة كبيرة، وتكدس المواطنين أمام الجزارة الخاصة به لشراء اللحوم منه والاستفادة بفارق السعر عن باقي الجزارين، إلا أنّ حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الطب البيطري فاجأت الجزار أمام الزبائن للتأكد من جودة اللحوم المعروضة للبيع، وبفحصها تبينّ أنّها فاسدة ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها.

حملة تموينية مكبرة على محال الجزارة

وقال المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان، إنّ المديرية شنت حملة مكبرة بالاشتراك مع الطب البيطري، لفحص اللحوم المعروضة للجمهور، والتأكد من عدم رفع الأسعار، استجابةً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، والأنشطة التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مخالفة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأشار وكيل الوزارة، أنّ الحملة فوجئت بجزار يعرض اللحوم بأسعار قليلة جداً، فساورهم الشك حياله، خصوصاً أنّ الدهون صفراء اللون، وعلى الفور اتجهت الحملة برئاسة المهندس طارق أبو مية مدير إدارة تموين مركز الفيوم ثاني، والمهندس عماد زيدان رئيس قسم الرقابة، وعضوية المفتشون محمود أبو غرب، ومحمد حسن، وسامح محسن، وسامح أحمد، وأحمد رمضان، وأحمد إبراهيم، وسعيد محمود، لتلك الجزارة أولاً ثم فحصت اللحم، وتبينّ أنّها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

على الفور، جرى إخطار اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم بالواقعة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.