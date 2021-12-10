الصحة: تحميل تطبيق كورونا مصر مجاني.. ولا يغني عن الشهادة الورقية

أطلقت وزارة الصحة والسكان، تطبيق كورونا مصر الإلكتروني «اطمئن»، يتم تحميلة مجانا لإثبات الحصول على لقاح كورونا، واستخراج شهادات الــ«QR code» الخاصة بالاستخدام المحلي أو السفر للخارج، ويعد هذا التطبيق وسيلة للتأكد من المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا أو المواطنين الذين لم يحصلوا على أي جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

تطبيق كورونا مصر الإلكتروني

وأكدت وزارة الصحة، أن تطبيق كورونا مصر بمثابة آلية فاعلة ويعد جواز سفر صحي لربط شهادات السفر الخاصة بالمسافرين بدول العالم ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقي اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

معلومات عن تطبيق كورونا مصر

- يمكن استخدام التطبيق الإلكتروني من أجل إثبات تلقي لقاح كورونا.

- يسهل التطبيق تبادل كل المعلومات الخاصة بتلقي لقاح كورونا مع التعرف عليها أثناء السفر.

- التطبيق لا يغني عن شهادات تطعيم كورونا الورقية.

- تحميل التطبيق من خلال الهاتف المحمول «الأندرويد».

- تحميل تطبيق اطمئن لمستخدي هواتف الأيفون.

- بعد تحميل التطبيق، يجب إدخال بيانات المواطن عليه مثل الرقم القومي، وأيضا رقم التسجيل الخاص بتلقي المواطن للقاح كورونا وهو المكون من 20 رقم، بالإضافة وتحميل صورة شخصية.

- يقوم تطبيق اطمئن بالاتصال بالموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان لتلقي اللقاحات، بحيث ستظهر كل البيانات المتعلقة بالتطعيم، والتي يأتي من ضمنها نوع اللقاح وتاريخ تلقي الجرعات.

- اللون الأحمر على التطبيق يعني أن المواطن لم يحصل على لقاح كورونا، واللون الأصفر يعني أن المواطن حصل على جرعة واحدة فقط من اللقاح، أما اللون الأخضر فيدل على أن المواطن حصل بالفعل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

- يمكن أيضا استخدام تطبيق لقاح كورونا في الأغراض المتعلقة بالسفر في المطارات، وذلك عن طريق إدراج رقم جواز السفر داخل التطبيق.